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Messi'den olay hamle! Eşini dostunu takıma topladı

Arjantin Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Rodrigo De Paul, Inter Miami'ye transfer oldu. Messi ile çok samimi olduğu bilinen De Paul'un Miami'ye transferi sosyal medyada gündem oldu.

Messi'den olay hamle! Eşini dostunu takıma topladı
Emre Şen

Futbol dünyasında sürpriz bir transfer gerçekleşti. Arjantin Milli Takımı'nın orta sahadaki dinamosu Rodrigo De Paul, Atletico Madrid'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu.

MESSI'NİN YANINA GİTTİ

Messi den olay hamle! Eşini dostunu takıma topladı 1

MLS ekiplerinden Inter Miami, De Paul'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Inter Miami'nin, bu transfer için Atletico Madrid'e 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. De Paul'ün Inter Miami'ye transferi, özellikle Lionel Messi ile yeniden bir araya gelecek olması nedeniyle büyük yankı uyandırdı.

ARKADAŞLARINI YANINA TOPLUYOR

Messi den olay hamle! Eşini dostunu takıma topladı 2

Messi'nin Inter Miami'ye transferiyle başlayan yıldız akını, De Paul'ün de katılımıyla daha da güçlenmiş oldu. Transferin gerçekleşmesinde Messi'nin de büyük rol oynadığı iddia ediliyor. Messi'nin, De Paul ile yakın arkadaşlığı ve onu Inter Miami'de görmek istemesi transfer sürecini hızlandırdı. De Paul'ün, Messi'nin varlığı nedeniyle Inter Miami'yi tercih ettiği de gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Inter Miami messi
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