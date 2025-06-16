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Messi'den Ronaldo hayranlığı ile bilinen ünlü fenomene şok hareket!

Lionel Messi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ahli ile oynayacakları maç öncesi, Ronaldo hayranlığıyla tanınan dünyaca ünlü fenomen IShowSpeed'in seslenişini görmezden geldi. İşte detaylar...

Messi'den Ronaldo hayranlığı ile bilinen ünlü fenomene şok hareket!
Berker İşleyen

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Ahli karşılaştı.

YÜZÜNE BİLE BAKMADI

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Maç öncesi eski Real Madridli stoper Pepe ile samimi bir şekilde kucaklaşan Lionel Messi, Pepe'nin yanında bulunan ve Ronaldo hayranlığıyla tanınan dünyaca ünlü fenomen IShowSpeed'in seslenişini fark etmesine rağmen ona yanıt vermedi.

BİLEREK Mİ YAPTI?

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Bazı taraftarlar, Messi'nin yalnızca maça odaklandığını savunurken, diğerleri Arjantinli yıldızın, geçmişte kendisini eleştiren IShowSpeed'i bilerek görmezden gelip gelmediğini tartıştı.

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son dakika messi ronaldo
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