Messi'den Ronaldo hayranlığı ile bilinen ünlü fenomene şok hareket!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter Miami ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Ahli karşılaştı.
Maç öncesi eski Real Madridli stoper Pepe ile samimi bir şekilde kucaklaşan Lionel Messi, Pepe'nin yanında bulunan ve Ronaldo hayranlığıyla tanınan dünyaca ünlü fenomen IShowSpeed'in seslenişini fark etmesine rağmen ona yanıt vermedi.
Bazı taraftarlar, Messi'nin yalnızca maça odaklandığını savunurken, diğerleri Arjantinli yıldızın, geçmişte kendisini eleştiren IShowSpeed'i bilerek görmezden gelip gelmediğini tartıştı.
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