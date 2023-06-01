Messi'den sonra Benzema! Avrupa futbolu yanıyor, tecrübeli golcü eski dostu Ronaldo ile rakip oluyor

Avrupa futbolunda liglerin sona ermesiyle transfer kazanı kaynamaya başlarken, Lionel Messi'den gelen haber gündeme bomba gibi düşmüştü. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi’nin bu yaz takımdan ayrılacağını açıklarken, Arjantinli yıldızın ardından Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema için ayrılık söylentileri ayyuka çıkmıştı.

Sezon sonunda İspanyol devi ile sözleşmesi bitecek olan Benzema'nın geleceği konusunda henüz net bir adım atılmazken, Di Marzio'nun haberine göre, yıldız futbolcunun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesiyle birlikte eflatun-beyazlılara veda edeceği aktarıldı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Haberde, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan gelen teklifi kabul ettiği ifade edildi. 35 yaşındaki futbolcunun, geleceği ile ilgili kararını kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklayacağı belirtildi.

400 MİLYON EURO...

ESPN da Karim Benzema'nın, Madrid ekibine veda edeceğini ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a katılacağını duyurdu. Ayrıca haberde Al Ittihad'ın daha önce Fransız yıldıza 2 yıl için 400 milyon euroluk bir sözleşme teklifinde bulunduğu hatırlatıldı.

YALANLADI AMA...

Bu iddiaların ardınan konuışan tecrübeli yıldız, "Şu anda Madrid'deysem, neden geleceğim hakkında konuşayım ki? İnsanlar internette konuşuyorlar ancak gerçek internette değil." ifadelerini kullandı.

