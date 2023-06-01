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  4. Messi'den sonra Benzema! Avrupa futbolu yanıyor, tecrübeli golcü eski dostu Ronaldo ile rakip oluyor

Messi'den sonra Benzema! Avrupa futbolu yanıyor, tecrübeli golcü eski dostu Ronaldo ile rakip oluyor

01.06.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Karim Benzema için bir süredir ayrılık iddiaları ortaya atılırken, yıldız oyuncu yaptığı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Buna rağmen önde gelen haber kaynakları Benzema'nın Madrid ekibine vedasını duyurmaya hazırlandığını belirtirken, yeni takımını da duyurdu.

Messi'den sonra Benzema! Avrupa futbolu yanıyor, tecrübeli golcü eski dostu Ronaldo ile rakip oluyor
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Avrupa futbolunda liglerin sona ermesiyle transfer kazanı kaynamaya başlarken, Lionel Messi'den gelen haber gündeme bomba gibi düşmüştü. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi’nin bu yaz takımdan ayrılacağını açıklarken, Arjantinli yıldızın ardından Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema için ayrılık söylentileri ayyuka çıkmıştı.

Sezon sonunda İspanyol devi ile sözleşmesi bitecek olan Benzema'nın geleceği konusunda henüz net bir adım atılmazken, Di Marzio'nun haberine göre, yıldız futbolcunun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesiyle birlikte eflatun-beyazlılara veda edeceği aktarıldı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

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Haberde, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan gelen teklifi kabul ettiği ifade edildi. 35 yaşındaki futbolcunun, geleceği ile ilgili kararını kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklayacağı belirtildi.

400 MİLYON EURO...

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ESPN da Karim Benzema'nın, Madrid ekibine veda edeceğini ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a katılacağını duyurdu. Ayrıca haberde Al Ittihad'ın daha önce Fransız yıldıza 2 yıl için 400 milyon euroluk bir sözleşme teklifinde bulunduğu hatırlatıldı.

YALANLADI AMA...

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Bu iddiaların ardınan konuışan tecrübeli yıldız, "Şu anda Madrid'deysem, neden geleceğim hakkında konuşayım ki? İnsanlar internette konuşuyorlar ancak gerçek internette değil." ifadelerini kullandı.

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