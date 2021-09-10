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Messi hat-trick yaparak rekor kırdı

10.09.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya'yı Lionel Messi'nin hat-tricki ile 3-0 mağlup etti.

Messi hat-trick yaparak rekor kırdı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Bolivya karşı karşıya geldi.

Monumental Stadı'nda oynanan maçı Messi'nin hat-tricki ile kazanan Arjantin üç puanı aldı.

Sahada 90 dakika kalan Lionel Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu. Messi, Arjantin formasıyla 7. kez hat-trick yaparken toplamda ise 79 gole ulaştı ve Pele'yi geçerek Güney Amerika kıtasının en çok Milli maç golüne ulaşan ismi oldu.

Arjantin bu sonuçla Güney Amerika grubunda 8 maçta 18 puana yükseldi ve Brezilya'nın 3 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.

Öte yandan Copa America'nın son şampiyonu Arjantin, karşılaşma öncesinde seyircisi önünde kupa töreni düzenledi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi
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