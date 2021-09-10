Messi hat-trick yaparak rekor kırdı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Bolivya karşı karşıya geldi.
Monumental Stadı'nda oynanan maçı Messi'nin hat-tricki ile kazanan Arjantin üç puanı aldı.
Sahada 90 dakika kalan Lionel Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu. Messi, Arjantin formasıyla 7. kez hat-trick yaparken toplamda ise 79 gole ulaştı ve Pele'yi geçerek Güney Amerika kıtasının en çok Milli maç golüne ulaşan ismi oldu.
Arjantin bu sonuçla Güney Amerika grubunda 8 maçta 18 puana yükseldi ve Brezilya'nın 3 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.
Öte yandan Copa America'nın son şampiyonu Arjantin, karşılaşma öncesinde seyircisi önünde kupa töreni düzenledi.
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