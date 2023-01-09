Messi için ortalığı karıştıran transfer iddiası! Gerçekleşirse rekor olacak...

Sözleşmesi PSG ile sona erecek Messi için birçok transfer iddiası gündeme geldi. Eski takımı Barcelona'ya döneceği de konuşulan Messi için son iddia herkesi şaşırtacak cinsten...

RONALDO'YA YILLIK 200 MİLYON EURO

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon euro'ya Al-Nassr'a transfer olmuştu. Al Nassr'ın bu hamlesinin ardından diğer Suudi kulüpleri de cesaretlendi ve gözünü Messi'ye dikti.

YILLIK 300 MİLYON EURO

PSG ile kontratı sezon sonunda sona erecek Messi için Al-Hilal kulübü süper yıldıza yıllık 300 milyon euro önerecek. Messi'nin de bu teklifi kabul etmesine olası gözüyle bakılıyor.



