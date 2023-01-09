SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Messi için ortalığı karıştıran transfer iddiası! Gerçekleşirse rekor olacak...

Messi için ortalığı karıştıran transfer iddiası! Gerçekleşirse rekor olacak...

09.01.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi, PSG'nin sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmedi. Al Hilal kulübü, yıllık 350 milyon euro karşılığında Messi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferinin ardından gündem olan kulüpler

Messi için ortalığı karıştıran transfer iddiası! Gerçekleşirse rekor olacak...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sözleşmesi PSG ile sona erecek Messi için birçok transfer iddiası gündeme geldi. Eski takımı Barcelona'ya döneceği de konuşulan Messi için son iddia herkesi şaşırtacak cinsten...

RONALDO'YA YILLIK 200 MİLYON EURO

8ae58d7ede8e46c4b176a2e94f56d802 (1)

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon euro'ya Al-Nassr'a transfer olmuştu. Al Nassr'ın bu hamlesinin ardından diğer Suudi kulüpleri de cesaretlendi ve gözünü Messi'ye dikti.

YILLIK 300 MİLYON EURO

131737341-b2d30c84-d31a-45f5-9583-2de3af2b042d47689258

PSG ile kontratı sezon sonunda sona erecek Messi için Al-Hilal kulübü süper yıldıza yıllık 300 milyon euro önerecek. Messi'nin de bu teklifi kabul etmesine olası gözüyle bakılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PSG'de Messi depremi! Kararını iletti... AyrılıyorPSG'de Messi depremi! Kararını iletti... Ayrılıyor
Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk ettiCristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti
Kırmızı kart görmeden, 9 kişiyle gol yediler!Kırmızı kart görmeden, 9 kişiyle gol yediler!
Anahtar Kelimeler:
messi psg sözleşme yıllık

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Vincent Aboubakar bombası patlıyor!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Vincent Aboubakar bombası patlıyor!

Teklifi kabul etti, menajeri tesislere geldi!

Teklifi kabul etti, menajeri tesislere geldi!

O fotoğraf sonrası ortalık karıştı!

O fotoğraf sonrası ortalık karıştı!

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası olay yaratan iddia

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası olay yaratan iddia

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.