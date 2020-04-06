Messi İnter'e transfer olacak mı?

İtalya'da bir radyo programında konuşan Massimo Moratti, "Lionel Messi'nin Inter forması giymesi, gerçeğe dönüşmeyecek bir rüya değil. Barcelona ile sözleşmesini uzatmadı. Inter'in onu transfer etmek için çalışmaları olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.
Massimo Moratti corona virüsün futbola olan etkisi hakkında ise, "Elbette fırsatçılığı abartmamak gerekiyor. Ancak gelecekte tuhaf değişiklikler görme ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.
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