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Messi İnter'e transfer olacak mı?

İSPANYA HABERLERİ  | 06.04.2020 22:07 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekibi Inter'in eski başkanlarından Massimo Moratti flaş bir iddiada bulundu. Milano ekibinin efsane başkanı, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Inter'e transfer olabileceğini açıkladı.

Messi İnter'e transfer olacak mı?

"MESSI'NİN INTER FORMASI GİYMESİ RÜYA DEĞİL"

İtalya'da bir radyo programında konuşan Massimo Moratti, "Lionel Messi'nin Inter forması giymesi, gerçeğe dönüşmeyecek bir rüya değil. Barcelona ile sözleşmesini uzatmadı. Inter'in onu transfer etmek için çalışmaları olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Massimo Moratti corona virüsün futbola olan etkisi hakkında ise, "Elbette fırsatçılığı abartmamak gerekiyor. Ancak gelecekte tuhaf değişiklikler görme ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.

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barcelona messi inter

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