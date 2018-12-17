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Messi La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi

İSPANYA HABERLERİ  | 17.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

La Liga lideri Barcelona deplasmanda Levante'yi 5-0 yendi. Maçta hat-trick yapan ve diğer iki golün de asistini veren Messi, 14 golle La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi.

Messi La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 5-0 yendi. Barcelona'nın gollerini Luis Suarez (Dk.35), Lionel Messi (Dk.43, Dk.47, Dk.60) ve Gerard Pique (Dk.88) attı. Maçın yıldızı olan Messi, hat-trick yapmanın yanı sıra Barcelona'nın attığı diğer iki golün de asistini verdi.

Levante'de Erick Cabaco 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkartan Barcelona, liderliğini sürdürürken en yakındaki rakipleri Sevilla ve Atletico Madrid ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. 4. sıradaki Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki fark ise 5'te kaldı.

Öte yandan Levante karşısında hat-trick yapan Arjantinli futbolcu Messi, La Liga'da 14 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi. La Liga'da gol krallığında Messi'nin arkasından 11'er golle Luis Suarez ve Christhian Stuani (Girona) geliyor. Messi bu sezon gol kralı olursa, Telmo Zarra'ya (1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953) ait olan 6 kez La Liga'da gol kralı olma rekorunu egale edecek.

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Anahtar Kelimeler:
messi La Liga levante barcelona

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