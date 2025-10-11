Messi, Neymar ve Suarez yeniden buluşuyor! Futbol tarihine geçen üçlü için sürpriz karar

Barcelona'da 2014-2017 yılları arasında birlikte oynayan Neymar, Lionel Messi ve Luis Suarez yeniden buluşuyor. İspanyol devinde 364 gol atıp 173 asist yapan üçlü, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

NEYMAR'A SÜRPRİZ TEKLİF!

Kadrosunda Messi ve Suarez'i bulunduran MLS ekiplerinden Inter Miami, Neymar'ı transfer etmeye karar verdi. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Neymar ile kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştirecek.

NEYMAR SICAK BAKIYOR!

DailyMail'de yer alan habere göre; Neymar, Inter Miami'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Kariyerine Santos'ta devam eden Neymar, Messi ve Suarez ile yeniden birlikte oynama fikrine olumlu yaklaştı.