SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Messi, Neymar ve Suarez yeniden buluşuyor! Futbol tarihine geçen üçlü için sürpriz karar

Futbol tarihinin en ikonik üçlüsü olan Messi-Neymar-Suarez yeniden bir araya geliyor... Barcelona'da oynadıkları futbolla döneme damga vuran üçlü yeniden buluşuyor. Ortaya atılan bu haber futbol severleri bir hayli heyecanlandırdı.

Messi, Neymar ve Suarez yeniden buluşuyor! Futbol tarihine geçen üçlü için sürpriz karar
Emre Şen

Barcelona'da 2014-2017 yılları arasında birlikte oynayan Neymar, Lionel Messi ve Luis Suarez yeniden buluşuyor. İspanyol devinde 364 gol atıp 173 asist yapan üçlü, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

NEYMAR'A SÜRPRİZ TEKLİF!

Messi, Neymar ve Suarez yeniden buluşuyor! Futbol tarihine geçen üçlü için sürpriz karar 1

Kadrosunda Messi ve Suarez'i bulunduran MLS ekiplerinden Inter Miami, Neymar'ı transfer etmeye karar verdi. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Neymar ile kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştirecek.

NEYMAR SICAK BAKIYOR!

Messi, Neymar ve Suarez yeniden buluşuyor! Futbol tarihine geçen üçlü için sürpriz karar 2

DailyMail'de yer alan habere göre; Neymar, Inter Miami'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Kariyerine Santos'ta devam eden Neymar, Messi ve Suarez ile yeniden birlikte oynama fikrine olumlu yaklaştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Türkmen'in maçtaki kararı geceye damga vurdu!Mehmet Türkmen'in maçtaki kararı geceye damga vurdu!
Collina'dan Türkiye ve İstanbul açıklaması!Collina'dan Türkiye ve İstanbul açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Neymar messi suarez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.