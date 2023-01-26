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Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

26.01.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint-Germain'in 30 numaralı yıldızı Lionel Messi, 2000'lerin başında başladığı spor kariyerine sayısız başarı sığdırdı. Mesleğiyle olduğu kadar saha dışındaki yaşamıyla da merak uyandıran Lionel Messi'nin 5 yıllık eşi Antonella Roccuzzo, güzelliğiyle mest etti.

Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo, iddialı paylaşımlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

2003-2021 yılları arasında Barcelona'da forma terleten Lionel Messi, mutlu aile hayatıyla da örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

2017 yılında Antonella Roccuzzo ile dünyaevine giren Messi'nin Mateo, Ciro ve Thiago adında 3 çocuğu bulunuyor.

Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

Eşine olan bağlılığını her fırsatta gözler önüne seren Messi, mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun da sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi var.

Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

Instagram'da 32 milyondan fazla takipçisi mevcut olan Antonella Roccuzzo, iddialı pozlarıyla nefes kesiyor.

Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

Diş hekimliği okurken sosyal iletişim bölümüne yönelen Antonella Roccuzzo'nun ortaklık ettiği bir ayakkabı firması bulunuyor.

Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti


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