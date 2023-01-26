Messi'nin 3 çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo cesur pozlarıyla büyüledi! Tanga bikini tercih etti

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo, iddialı paylaşımlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

2003-2021 yılları arasında Barcelona'da forma terleten Lionel Messi, mutlu aile hayatıyla da örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

2017 yılında Antonella Roccuzzo ile dünyaevine giren Messi'nin Mateo, Ciro ve Thiago adında 3 çocuğu bulunuyor.

Eşine olan bağlılığını her fırsatta gözler önüne seren Messi, mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun da sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi var.

Instagram'da 32 milyondan fazla takipçisi mevcut olan Antonella Roccuzzo, iddialı pozlarıyla nefes kesiyor.

Diş hekimliği okurken sosyal iletişim bölümüne yönelen Antonella Roccuzzo'nun ortaklık ettiği bir ayakkabı firması bulunuyor.



