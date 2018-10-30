Messi'nin adı La Liga'da yılın oyuncusu ödülüne verilebilir

La Liga'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusunun alacağı ödüle, Messi'nin adının verilmesi gündeme geldi.
La Liga başkanı Javier Tebas konuyla ilgili olarak, "Messi şu an değilse bile mutlaka tüm zamanların en iyi futbolcusu olacak. Çocukluğundan bu yana futbol oynuyor ve her zaman zirvede. Gelecekte, La Liga'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusuna bir ödül vermek ve bu ödüle Messi'nin adını vermek iyi bir fikir olabilir" dedi.
İspanya'da La Liga gol kralına Pichichi, yılın en iyi kalecisine de Zamora ödülü veriliyor.
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