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Messi'nin adı La Liga'da yılın oyuncusu ödülüne verilebilir

İSPANYA HABERLERİ  | 30.10.2018 20:55 | Son Güncelleme

La Liga Başkanı Javier Tebas verecekleri yeni bir ödülle, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin adını ölümsüzleştirmeyi düşünüyor.

Messi'nin adı La Liga'da yılın oyuncusu ödülüne verilebilir

La Liga'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusunun alacağı ödüle, Messi'nin adının verilmesi gündeme geldi.

La Liga başkanı Javier Tebas konuyla ilgili olarak, "Messi şu an değilse bile mutlaka tüm zamanların en iyi futbolcusu olacak. Çocukluğundan bu yana futbol oynuyor ve her zaman zirvede. Gelecekte, La Liga'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusuna bir ödül vermek ve bu ödüle Messi'nin adını vermek iyi bir fikir olabilir" dedi.

İspanya'da La Liga gol kralına Pichichi, yılın en iyi kalecisine de Zamora ödülü veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
lionel messi javier tebas La Liga

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