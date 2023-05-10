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  4. Messi'nin babasından resmi açıklama geldi! 400 milyon euro karşılığında Arabistan'a gidiyor mu?

Messi'nin babasından resmi açıklama geldi! 400 milyon euro karşılığında Arabistan'a gidiyor mu?

10.05.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG ile yol ayrımında olan Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştığı iddia edilmişti. Arjantinli yıldızın sezon sonunda takıma katılmak için resmi imzayı atacağı ifade edilmişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'nin babasından bu iddialara flaş bir yanıt geldi.

Messi'nin babasından resmi açıklama geldi! 400 milyon euro karşılığında Arabistan'a gidiyor mu?
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmıştı. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun Barcelona'ya dönmesi beklenirken, Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.

400 MİLYON EURO

Lionel-Messi

Bu sezon Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a 200 milyon euro'luk imza atmasının ardından gündeme gelen Arap pazarı, Messi'yi de almak üzere. Yıldız oyuncuya Ronaldo'nun 2 katı teklif eden Al Hilal takımı transferi noktaladığı iddia edildi.

BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

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Lionel Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi, çıkan iddialara, "Şu anda anlaşılmış veya imzalanmış hiçbir şey yok. Kararımızı sezon sonunda vereceğiz. Sözlü ya da yazılı olarak anlaşılmış bir sözleşme bulunmuyor. Leo'nun ismi kullanılarak yalan haberler üretiliyor." dedi.


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Al Hilal arabistan messi psg yaşında sezon

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