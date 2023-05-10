Messi'nin babasından resmi açıklama geldi! 400 milyon euro karşılığında Arabistan'a gidiyor mu?

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmıştı. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun Barcelona'ya dönmesi beklenirken, Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.

400 MİLYON EURO

Bu sezon Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a 200 milyon euro'luk imza atmasının ardından gündeme gelen Arap pazarı, Messi'yi de almak üzere. Yıldız oyuncuya Ronaldo'nun 2 katı teklif eden Al Hilal takımı transferi noktaladığı iddia edildi.

BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Lionel Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi, çıkan iddialara, "Şu anda anlaşılmış veya imzalanmış hiçbir şey yok. Kararımızı sezon sonunda vereceğiz. Sözlü ya da yazılı olarak anlaşılmış bir sözleşme bulunmuyor. Leo'nun ismi kullanılarak yalan haberler üretiliyor." dedi.



