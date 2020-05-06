Messi'nin maskeli hali görenleri şaşırttı

Kovid-19 salgınından dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halden bu yana antrenmanların durdurulduğu 1. ve 2. lig takımlarında sahalara geri dönüş için hazırlıklara başlandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 20 kulübün 15'inde futbolcular, bu sabah özel arabalarıyla ayrı ayrı tesislere gelerek sağlık personelleri tarafından Kovid-19 testinden geçirildi.

MESSI'NİN YENİ TARZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Kulüp tesislerine girişte dezenfektan jel verilen futbolcuların hepsinin maske taktığı, bazılarının eldiven de kullandığı görüldü. Messi'nin yeni tarzı görenleri de şaşırttı.