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Messi'nin maskeli hali görenleri şaşırttı

İSPANYA HABERLERİ  | 06.05.2020 18:22 | Son Güncelleme

İspanya 1. ve 2. futbol liglerindeki futbolcular, antrenmanlara başlamak için bugün kulüplerinin tesislerine giderek yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinden geçti. Testleri negatif çıkan futbolcular ilk etapta tesislerde bireysel antrenmanlara başlayacak. Antrenman sonrasına ilişkin detaylar da belli oldu.

Messi'nin maskeli hali görenleri şaşırttı

Kovid-19 salgınından dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halden bu yana antrenmanların durdurulduğu 1. ve 2. lig takımlarında sahalara geri dönüş için hazırlıklara başlandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 20 kulübün 15'inde futbolcular, bu sabah özel arabalarıyla ayrı ayrı tesislere gelerek sağlık personelleri tarafından Kovid-19 testinden geçirildi.

MESSI'NİN YENİ TARZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Kulüp tesislerine girişte dezenfektan jel verilen futbolcuların hepsinin maske taktığı, bazılarının eldiven de kullandığı görüldü. Messi'nin yeni tarzı görenleri de şaşırttı.

  1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği, Kovid-19 testleri negatif çıkan futbolcular, tesislerde ilk aşamada bireysel antrenmanlara başlayacak.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
futbolun aşısı, panzehiri, ilacı, kralı. "HAGI gittikten sonra"FUTBOLU yeniden sevdireni, BABASIN MESSİ:):):)
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