"Messi'nin yüzüne vurmak zorunda!"

Griezmann, son olarak Katalan ekibinin Atletico Madrid ile oynadığı maçın 90. dakikasında oyuna girdi.

Devam eden gerilim ardından eski Fransız futbolcu Christophe Dugarry'nin açıklamaları tepki çekti.

"MESSİ'NİN YÜZÜNE VURMAK ZORUNDA"

RMC'ye konuşan Dugarry, "Griezmann neden korkuyor? 1.50 boyunda ya da yarı otistik bir çocuktan mı? Eğer bir problem varsa, bunu gidip yüzüne vurmalı. Griezmann korkarak oynuyor. Sorununu çözmek için Messi ile konuşmalı" dedi.

Öte yandan eski futbolcu yaptığı açıklamaların ardından otizm bozukluğu olan insanları incitmek istediğini ifade ederken özür diledi. (Ajansspor)

