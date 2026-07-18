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Messi tüm dünyanın konuştuğu o kare için ilk kez konuştu!

Lionel Messi, Dünya Kupası finali öncesinde Lamine Yamal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın çok büyük bir kariyere sahip olacağını söyleyen Arjantin kaptanı, viral olan kare hakkında da ilk kez konuştu.

Messi tüm dünyanın konuştuğu o kare için ilk kez konuştu!
Cevdet Berker İşleyen

Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynayacağı dev mücadele öncesinde Lamine Yamal hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Arjantin kaptanı, genç yıldızın büyük bir geleceğe sahip olduğunu söylerken, finalde tarihi bir başarı yaşamasını istemediklerini ifade etti.

MESSİ'DEN LAMİNE YAMAL SÖZLERİ

Messi tüm dünyanın konuştuğu o kare için ilk kez konuştu! 1
Finalde rakip olacak Lamine Yamal hakkında da konuşan Messi, genç futbolcunun geleceğine övgüde bulundu.

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATABİLİR"

Messi tüm dünyanın konuştuğu o kare için ilk kez konuştu! 2

"Lamine, çok büyük başarılara imza atabilecek bir oyuncu. Önünde çok büyük bir kariyer ve tarihi bir başarıya imza atma şansı var, ama umarım bu sefer öyle olmaz."

O KARE HAKKINDA KONUŞTU: ÇILGINCA

Messi tüm dünyanın konuştuğu o kare için ilk kez konuştu! 3

Arjantinli yıldız ayrıca tüm dünyada viral olan o kare için "Hayat çılgınca. Daha önce birlikte çekildiğimiz o fotoğrafın ardından, şimdi Dünya Kupası'nda birbirimize rakip oluyoruz; bu inanılmaz bir şey. Ona Barcelona'da da başarılar diliyorum. Pazar günü en iyi performansını sergilememesi için elimizden geleni yapacağız, ancak bu zor olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
messi Lamine Yamal
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