Messi tüm dünyanın konuştuğu o kare için ilk kez konuştu!

Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynayacağı dev mücadele öncesinde Lamine Yamal hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Arjantin kaptanı, genç yıldızın büyük bir geleceğe sahip olduğunu söylerken, finalde tarihi bir başarı yaşamasını istemediklerini ifade etti.

MESSİ'DEN LAMİNE YAMAL SÖZLERİ



Finalde rakip olacak Lamine Yamal hakkında da konuşan Messi, genç futbolcunun geleceğine övgüde bulundu.

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATABİLİR"

"Lamine, çok büyük başarılara imza atabilecek bir oyuncu. Önünde çok büyük bir kariyer ve tarihi bir başarıya imza atma şansı var, ama umarım bu sefer öyle olmaz."

O KARE HAKKINDA KONUŞTU: ÇILGINCA

Arjantinli yıldız ayrıca tüm dünyada viral olan o kare için "Hayat çılgınca. Daha önce birlikte çekildiğimiz o fotoğrafın ardından, şimdi Dünya Kupası'nda birbirimize rakip oluyoruz; bu inanılmaz bir şey. Ona Barcelona'da da başarılar diliyorum. Pazar günü en iyi performansını sergilememesi için elimizden geleni yapacağız, ancak bu zor olacak." dedi.