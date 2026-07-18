Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu!

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir performans sergilemeyi hedefleyen Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda karşılaşabileceği ekipler netleşmeye başladı.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon ligi tamamladığı derece sayesinde organizasyona UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan katılacak.

İLK HEDEF MİDTJYLLAND ENGELİNİ GEÇMEK

Beşiktaş'ın bir üst tura yükselmesi için ilk olarak Midtjylland engelini aşması gerekiyor. Temsilci, Danimarka ekibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

ÜÇÜNCÜ ELEME TURUNDA OLASI RAKİPLER

Midtjylland karşısında turu geçen Beşiktaş'ı 3. Eleme Turu'nda zorlu rakipler bekliyor. Siyah-beyazlıların karşılaşabileceği muhtemel rakipler şu şekilde:

-Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Sheriff (Moldova) eşleşmesinin galibi

-Anderlecht (Belçika) - Hammarby (İsveç) eşleşmesinin galibi

-Pafos (GKRY) - Hajduk Split (Hırvatistan) eşleşmesinin galibi

--Jagiellonia (Polonya)

-Hradec Kralove (Çekya) - Tromsø (Norveç) eşleşmesinin galibi

-Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesini kaybeden takım