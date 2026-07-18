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Ortalık şimdi karıştı! Beşiktaş'tan gece yarısı resmi Salah açıklaması

Muhamed Salah transferiyle ilgili ortaya atılan maaş ve sözleşme iddialarının ardından Beşiktaş'tan gece yarısı dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ortalık şimdi karıştı! Beşiktaş'tan gece yarısı resmi Salah açıklaması
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ın gündemindeki Muhamed Salah transferinde taraflar arasındaki görüşmeler hız kazanmış, Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratlarıyla sık sık gündeme gelen yıldız futbolcunun maaş beklentisi ve sözleşme detayları netleşmeye başlamıştı.

MAAŞ TALEBİNDE ORTA YOL BULUNDU

Ortalık şimdi karıştı! Beşiktaş tan gece yarısı resmi Salah açıklaması 1

Beşiktaş yönetimi, Muhamed Salah'a yıllık 12 milyon Euro maaş teklif etti. İlk etapta 15 milyon Euro talep eden deneyimli futbolcu ise beklentisinde geri adım attı.

Buna karşın Salah cephesi, yıllık garanti ücretin 12 milyon Euro olmasını kabul ederken, bonuslarla birlikte toplam kazancın 15 milyon Euro seviyesine ulaşmasını istedi.

SÖZLEŞME FORMÜLÜ 1+1 YIL

Ortalık şimdi karıştı! Beşiktaş tan gece yarısı resmi Salah açıklaması 2

Tarafların masasında yer alan sözleşme planının 1+1 yıllık olduğu öğrenildi. Anlaşmadaki opsiyon maddesiyle ilgili de dikkat çeken bir talep gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Salah tarafı opsiyonun belirli sayıda resmi maçta forma giyilmesinin ardından otomatik olarak devreye girmesini talep etti.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Ortalık şimdi karıştı! Beşiktaş tan gece yarısı resmi Salah açıklaması 3

Yaşanan bu gelişmelerin ardından konuyla alakalı olarak gece yarısı Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü, resmi iletişim kanalları üzerinden yaptığı açıklamayla gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun transfer süreçlerine ilişkin paylaşımlarına yanıt verdi.

"KAMUOYUNU ALENEN YANILTMAKTADIR"

Ortalık şimdi karıştı! Beşiktaş tan gece yarısı resmi Salah açıklaması 4

Beşiktaş, açıklamasında söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeye yer verdi: "Söz konusu şahıs, uzun süredir kulübümüzün transfer süreçleriyle ilgili olarak masa başında ürettiği, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan haberleri servis ederek kamuoyunu alenen yanıltmaktadır."

İŞTE O AÇIKLAMA...

Kulübümüzden Açıklama

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun dijital mecralardan kulübümüzün transfer süreçleri ve konu edilen transfer şartlarıyla alakalı yaptığı paylaşımlar kesinlikle hayal ürünüdür.

Söz konusu şahıs, uzun süredir kulübümüzün transfer süreçleriyle ilgili olarak masa başında ürettiği, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan haberleri servis ederek kamuoyunu alenen yanıltmaktadır.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere kulübümüzün transfer süreçleriyle ilgili en doğru ve şeffaf bilgiler iletişim mecralarımızdan taraftarlarımız ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Taraftarlarımız başta olmak üzere kamuoyundan, resmi iletişim kanallarımızda paylaşılmamış hiçbir bilgi ve habere itibar edilmemesini bir kez daha önemle rica ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
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