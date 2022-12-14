Messi ve Alvarez'in 10 yıllık hayali ortaya çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde karşılaştığı Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başaran Arjantin'de goller Messi ve Alvarez işbirliği ile gelirken, karşılaşmanın ardından ikili arasında yaşanan oldukça ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

Lautaro Martinez'den beklenilen katkının alınamaması sonrası ilk 11'de sahaya sürülen ve müthiş oyunuyla Messi'nin yükünü hafifleten 2000 doğumlu genç yetenek, Hırvatistan maçının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

İki futbolcunun 10 yıl önce çekilmiş fotoğrafı paylaşım rekorları kırarken, Alvarez'in iki hayali de gerçek oldu. İlki Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda oynamak, ikincisi ise idolü Messi ile Dünya Kupası'nda forma giymekti.

KAMPA KAÇAK GİRMİŞTİ!

Arjantin'in yakaladığı başarından sonra Alvarez'in yıllar önce çektirdiği fotoğraf gündem oldu. 2011 yılında Milli Takım kampına kaçak girip Messi ile fotoğraf çektirmeyi başaran Julian Alvarez, 2022 yılında Messi ile takım arkadaşı olup final pozu verdi.

ASİSTLERİ BOŞA ÇEVİRMEDİ

Lionel Messi ile hücumda harika bir uyum yakalayan Alvarez, 35 yaşındaki dünya yıldızının paslarını boşa çevirmedi. Yarı final maçında Hırvatistan ağlarına 2 gol bırakan Alvarez, dünya basınında manşetleri süsledi.

6 MAÇTA 4 GOL

Geçmiş yıllarda Gonzalo Higuain'den, şimdi de Lautaro'dan ağzı yanan Arjantin, Messi'nin son Dünya Kupası'nda Alvarez'le mutlu oldu. 22 yaşındaki forvet oyuncusu 2022 Dünya Kupası'nda 6 maçta 4 gol atıp 1 asist üretti.

