Messi ve Ronaldo'nun son karşılaşmasıydı! Herkes ikilinin buluştuğu anı beklerken, onlar öyle bir şey yaptı ki! Futbolseverler kahroldu...

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi efsanesi son kez bir araya geldi. Riyad'da oynanan özel maçta Lionel Messi'nin takımı PSG ve Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Al Nassr- Al Hilal karması karşı karşıya geldi.

Milyonlarca kişinin takip ettiği karşılaşmada, tüm gözler Messi ve Ronaldo'daydı.

MAÇ ÖNÜ SELAMLAŞMADILAR

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun maç öncesi selamlaşmaması, aynı kareye girip poz vermemesi futbolseverleri üzdü. Son zamanlarda birbirleri hakkında ılıman açıklamalar yapan iki yıldız, maç öncesinde beklenildiği gibi birbirlerine çok da sıcak davranmadı.

MESSİ ATTI RONALDO YANIT VERDİ!

Maçın 3. dakikasında ise PSG'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Neymar savunma arkasına sarkan Messi'ye havadan şık bir pas gönderdi. Sol çaprazda topu önünde bulan Messi, sol ayağının içiyle gelişine vurdu, meşin yuvarlak uzak direk dibinden ağlarla buluştu.

Bu golün ardından Ronaldo takımına 34. dakikada beraberliği getirmeyi başarırken, tribünlerden büyük alkış topladı.



