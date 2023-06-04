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Messi'ye Fransa'da büyük ayıp! Şampiyonluk kutlamalarında daha fazla dayanamadı ve sahayı terk etti...

04.06.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son haftasında şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Clermont'a 3-2 yenildi. PSG formasıyla son maçına çıkan Messi büyük bir şok yaşadı. Top ayağına geldiği her an ıslıklanan Arjantinli oyuncunun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Messi'ye Fransa'da büyük ayıp! Şampiyonluk kutlamalarında daha fazla dayanamadı ve sahayı terk etti...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Ligue 1'de 2022-2023 sezonu, 38. hafta maçlarıyla tamamlandı. Şampiyonluğunu önceki hafta ilan eden PSG, Parc des Princes'te ağırladığı Clermont karşısında 16. dakikada Sergio Ramos ve 21. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Rakibine 24. dakikada Johan Gastien, 45+1. dakikada Mehdi Zeffane ve 63. dakikada Grejohn Kyei'nin golleriyle cevap veren Clermont, 3-2'lik galibiyete ulaştı.

SON MAÇLARINA ÇIKTILAR

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Bu arada takımdan ayrılacağı açıklanan Arjantinli Lionel Messi ve İspanyol Sergio Ramos, PSG formasıyla son maçına çıktı. Ligi 85 puanla bitiren PSG, sezonu ikinci sıradaki Lens'ın bir puan önünde noktaladı.

MESSI'YE ISLIKLI PROTESTO

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PSG taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Messi, maç boyunca ıslıklandı. Top ayağına değdiği her anda tepki çeken Messi'nin moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi. Son düdüğünün ardından çocuklarıyla birlikte sahada olan Messi'ye yine protesto yapıldı.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Maçın son düdüğüyle birlikte şampiyonluğu kutlayan PSG'de tek tepki çeken oyuncu Messi oldu. Messi, şampiyonluk kutlamalarının devamına katılmayıp, soyunma odasına gitti. Messi'nin soyunma odasına gittiği gören Neymar, yıldız oyuncunun peşinden giderek dikkat çekti.

"ISLIKLANAN İLK OYUNCU"

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Fransız efsane forvet Thierry Henry, "Sanırım Messi, bir sezonu 16 gol - 16 asistle bitirmesine rağmen, maç öncesinde ıslıklanan ilk oyuncu." dedi.


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