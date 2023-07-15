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  4. Messi, yeni takımına imzayı attı! Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun yıllık maaşı dudak uçuklattı

Messi, yeni takımına imzayı attı! Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun yıllık maaşı dudak uçuklattı

15.07.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter Miami, Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübü, Messi'yi transfer ettiğini yaptıkları özel videoyla duyurdu. Messi'nin transferi dünya çapında kısa sürede gündeme oturmayı başardı.

MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Lionel Messi'yi resmen kadrosuna kattı. PSG ile sözleşmesi sona eren Messi, Barcelona'nın yaptığı teklifi reddederek kariyerine Amerika'da devam etmek istediğini söylemesinin ardından imzayı attı.

YILLIK ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

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İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre; Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum." diye konuştu.

"MESSİ'NİN ÜZERİNDE BASKI HİSSETMESİNİ İSTEMEDİM"

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Beckham'ın Messi ile özel olarak görüştüğünü söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı." dedi.

Messi'nin Miami'deki ilk anları olay oldu! Messi'nin Miami'deki ilk anları olay oldu!

875 MAÇTA 710 GOL, 339 ASİST

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36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 maçta 710 gol 339 asist kaydetti. Messi, Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.


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Messi'nin Miami'deki ilk anları olay oldu!Messi'nin Miami'deki ilk anları olay oldu!
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