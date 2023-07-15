Messi, yeni takımına imzayı attı! Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun yıllık maaşı dudak uçuklattı

MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Lionel Messi'yi resmen kadrosuna kattı. PSG ile sözleşmesi sona eren Messi, Barcelona'nın yaptığı teklifi reddederek kariyerine Amerika'da devam etmek istediğini söylemesinin ardından imzayı attı.

YILLIK ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre; Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum." diye konuştu.

"MESSİ'NİN ÜZERİNDE BASKI HİSSETMESİNİ İSTEMEDİM"

Beckham'ın Messi ile özel olarak görüştüğünü söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı." dedi.

875 MAÇTA 710 GOL, 339 ASİST

36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 maçta 710 gol 339 asist kaydetti. Messi, Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Messı, Inter Miami formasını giydi!pic.twitter.com/CrtJFy7T8g — Mynet Spor (@mynetspor) July 15, 2023



