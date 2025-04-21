SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Yeni hoca açıklandı

Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Yeni hoca açıklandı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.04.2025 16:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig takımı Ankaragücü'nde, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Ankaragücü, Mesut Bakkal ile ayrılığın ardından yeni hocasını da duyurdu.

Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Yeni hoca açıklandı
  1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, 2 Nisan'da göreve gelen teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.
Mesut Bakkal'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Canlı Skor

Memik Yılmaz'dan sert sözler! 'Art niyetli hakem'Memik Yılmaz'dan sert sözler! 'Art niyetli hakem'
Arda Turan'dan puan kaybı sonrası Galatasaray maçı çağrısı!Arda Turan'dan puan kaybı sonrası Galatasaray maçı çağrısı!
Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig ankaragücü futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Uyuşturucu aldı, taksiye verecek param yoktu..." 32 bıçak darbesiyle en yakın arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren katil, her cani gibi suçu maktule attı

"Uyuşturucu aldı, taksiye verecek param yoktu..." 32 bıçak darbesiyle en yakın arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren katil, her cani gibi suçu maktule attı

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

G.Saray taraftarının Mourinho için 12 yıl önce açtığı pankart olay oldu!

G.Saray taraftarının Mourinho için 12 yıl önce açtığı pankart olay oldu!

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Kütahyalı'dan veda mesajı...

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Kütahyalı'dan veda mesajı...

Arda Turan'dan puan kaybı sonrası Galatasaray maçı çağrısı!

Arda Turan'dan puan kaybı sonrası Galatasaray maçı çağrısı!

G.Saray'da 3 sakat! Resmi açıklama geldi

G.Saray'da 3 sakat! Resmi açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.