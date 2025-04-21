Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Yeni hoca açıklandı

Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, 2 Nisan'da göreve gelen teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.
Mesut Bakkal'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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