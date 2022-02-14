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Mesut Bakkal'dan taraftara desteğe çağrısı

14.02.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesut Bakkal'dan taraftara desteğe çağrısı

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 21 puanla 18. sırada bulunan Altaş Denizlispor’da teknik direktör Mesut Bakkal, Altınordu ile sahalarında yapacakları maçta taraftarı tribünlere davet etti.

Mesut Bakkal, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 25. haftasında 16 Şubat Çarşamba günü yapacakları Altınordu maçının hazırlıklarına devam ettiklerini bildirdi.

Bu maçın kendileri için ligdeki kritik maçlardan biri olduğunu belirten Bakkal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zorlu maçta en büyük gücümüz taraftarımız olacak. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurarak takıma destek vermeye çağırıyorum. Bu takım taraftarlarıyla başarıya ulaşacaktır. Çünkü taraftar desteği olmadan başarının gelmesi mümkün değil. Denizli halkının, Denizlispor taraftarlarının bundan önceki dönemlerde takımı nasıl omuzlayarak başarıya taşıdığını çok gördük. Bulunduğumuz konum, yine böyle bir birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir konumdur. Altınordu maçında taraftarlarımızı tribünleri doldurarak maçın son düdüğüne kadar takımımızı desteklemelerini istiyorum."

- "Kazanmaktan başka düşüncemiz yok"

Ligde artık her maçın final niteliği taşıdığını kaydeden Bakkal, bu süreçte takımının ortaya koyduğu mücadeleden ve çalışmasından memnun olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Her geçen gün üstüne katarak daha iyi oluyoruz. Telafisi olmayan maçlar oynamaya başladık. Ligin hem zirvesi hem orta bölgesi hem de düşme hattında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Biz son 2 maçımızdan çıkardığımız 2 puanla üstümüzde yer alan takımlarla aramızdaki puan farkının açılmasını engelledik. O yüzden çok dikkatli olmak ve mümkün olduğu kadar puan kaybetmemek istiyoruz. Özellikle iç sahada oynayacağımız maçları mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bu maçlardan ilki olan Altınordu maçını kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Bu maça da çok iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularım kendilerinden istediklerimizi sahaya yansıtmak için azami çaba sarf ediyorlar. Bu da bizi hem sevindiriyor hem de umutlarımızı arttırıyor."

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