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Mesut Özil 36. dakikada Mert Hakan'ı geçti

07.02.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil 36. dakikada Mert Hakan'ı geçti

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken 63 dakika oynayan Mert Hakan Yandaş ve onun yerine giren Mesut Özil'in istatistikleri tartışıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, takımının Galatasaray'a Kadıköy'de 1-0 yenildiği maçta hem ilk kez iç sahada maça çıkma hem de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

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Maçın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş yerine oyuna dahil olan Mesut Özil, istatistikleriyle de dikkat çekti. Yıldız futbolcu, 9 dakikalık uzatmalar dahil 36 dakika sahada kalırken bu kısa sürede yerine girdiği Mert Hakan Yandaş'ın 63 dakikada yaptığı istatistikleri geride bıraktı.

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MERT HAKAN'IN PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, yüzde 92.9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazandı.

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MESUT ÖZİL'İN PERFORMANSI

Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil olan Mesut Özil ise uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, yüzde 95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta yaptı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.

Galatasaray kalesine 1 isabetli şut gönderen Mesut, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'yı geçemedi. Mücadelede Galatasaray kalesine 5 orta gönderen Mesut, 1 isabet sağlarken ilk asistine de çok yaklaştı.

  1. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özil'in ortasında Ozan Tufan kafa vuruşuyla golü bulsa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

(SPORX)

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