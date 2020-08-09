Mesut Özil, Acun Ilıcalı'ya cevap verdi! ''Hazırım abi''

Fenerbahçeli taraftarların sarı lacivertli formayı giymesini çok istediği Mesut Özil, tatil için Türkiye'de. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ayak tenisi öncesi yıldız futbolcuyu kameraya aldı ve hislerini sordu.

Mesut Özil, Acun Ilıcalı'nın instagram hesabından yaptığı canlı yayın videosuna "hazırım" mesajını verdi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Fenerbahçe için Mesut Özil transferi artık bir adım daha yakın... Kısa süre önce Mesut'un menajeri, oyuncusunun 2021 yılında sona erecek kontratının bitimine kadar takımında kalacağını söylemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arsenal, sürpriz bir karara imza attı.

Aktarılan bilgilere göre Mesut Özil'e Arsenal, tatil izni verdi. İngiliz ekibi yıldız oyuncuya 'gidebilirsin' dedi.