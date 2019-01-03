SPOR

Mesut Özil Arsenal'den ayrılmayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.01.2019 07:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile de ismi anılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Mesut Özil Arsenal'den ayrılmayacak

Arsenal ile yollarını ayıracağı iddiaları olan Mesut Özil'in durumu ile ilgili tartışmaları sonlandırmak isteyen menajeri Erkut Söğüt, Goal'e yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

"Mesut'un durumuyla ilgili konuşmayı tercih etmiyorum ancak Arsenal'den ayrılacağı spekülasyonları üzerine futbola odaklanması için bazı açıklamalar yapmamın önemli olduğunu hissettim." diye söze başlayan Söğut açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"MESUT SONUNA KADAR ARSENAL'DE"

"Mesut geçen Ocak ayında yeni bir sözleşme imzaladı çünkü geleceğini Arsenal'de gördü. Bunun üzerine de fikri değişmedi. Sözleşmesi boyunca, belki de daha uzun süre Arsenal'de kalmak istiyor. Arsenal'e %100 bağlı durumda. Kulübü seviyor, değerlerini taşıyor ve başka bir yere gitmek istemiyor. Bu frmayı giymekten gurur duyuyor. Arsenal'i saha içinde ve saha dışında temsil etmekten gurur duyuyor. Sorumluluk alıyor, ki bu sezon kaptanlardan biri seçilmesi de buna dahil, takım arkadaşlarıyla harika ilişkileri var."

Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde de haberler yer alan Mesut Özil'in Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (SPORX)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Yanal'ın konuşması sosyal medyayı salladı!Yanal'ın konuşması sosyal medyayı salladı!
Volkan Demirel'den çarpıcı karar!Volkan Demirel'den çarpıcı karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig mesut ozil arsenal İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak!

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak!

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lazio ve Dortmund Eljif Elmas'ın peşinde

Eljif Elmas'a Avrupa'dan talip

Mesut Özil Arsenal'den ayrılmayacak

Mesut Özil'in menajeri açıkladı

Ersun Yanal antrenman öncesi takımla toplantı yaptı

Yanal'ın konuşması sosyal medyayı salladı!

Volkan Demirel 3 Ocak Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek!

Volkan Demirel'den çarpıcı karar!

Ersun Yanal'dan flaş sosyal medya paylaşımı

Ersun Yanal paylaştı! 'Unutmayın...'

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi

G.Saray'ın yıldızı F.Bahçe'ye önerildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.