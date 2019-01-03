Mesut Özil Arsenal'den ayrılmayacak

Arsenal ile yollarını ayıracağı iddiaları olan Mesut Özil'in durumu ile ilgili tartışmaları sonlandırmak isteyen menajeri Erkut Söğüt, Goal'e yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

"Mesut'un durumuyla ilgili konuşmayı tercih etmiyorum ancak Arsenal'den ayrılacağı spekülasyonları üzerine futbola odaklanması için bazı açıklamalar yapmamın önemli olduğunu hissettim." diye söze başlayan Söğut açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"MESUT SONUNA KADAR ARSENAL'DE"

"Mesut geçen Ocak ayında yeni bir sözleşme imzaladı çünkü geleceğini Arsenal'de gördü. Bunun üzerine de fikri değişmedi. Sözleşmesi boyunca, belki de daha uzun süre Arsenal'de kalmak istiyor. Arsenal'e %100 bağlı durumda. Kulübü seviyor, değerlerini taşıyor ve başka bir yere gitmek istemiyor. Bu frmayı giymekten gurur duyuyor. Arsenal'i saha içinde ve saha dışında temsil etmekten gurur duyuyor. Sorumluluk alıyor, ki bu sezon kaptanlardan biri seçilmesi de buna dahil, takım arkadaşlarıyla harika ilişkileri var."

Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde de haberler yer alan Mesut Özil'in Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (SPORX)

