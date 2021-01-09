Mesut Özil Arsenal ile masaya oturdu

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile yollarını ayırmak için görüşmelere başladı. Mesut Özil ve Arsenal arasında sözleşme fesih pazarlıklarının başladığı ifade edildi.

TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, "Mesut Özil ile Arsenal arasında fesih görüşmeleri başladı. Özil'in Arsenal'den 8 milyon Euro alacağı var. Mesut ya alacaklarının birazından feragat edip karşılığında bonservisini alacak ya da hak ettiği paranın tamamını talep edecek" ifadeleri kullanıldı.

(FUTBOL ARENA)