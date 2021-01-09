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Mesut Özil Arsenal ile masaya oturdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2021 15:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşme fesih görüşmelerine başladığı aktarıldı.

Mesut Özil Arsenal ile masaya oturdu

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile yollarını ayırmak için görüşmelere başladı. Mesut Özil ve Arsenal arasında sözleşme fesih pazarlıklarının başladığı ifade edildi.

TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, "Mesut Özil ile Arsenal arasında fesih görüşmeleri başladı. Özil'in Arsenal'den 8 milyon Euro alacağı var. Mesut ya alacaklarının birazından feragat edip karşılığında bonservisini alacak ya da hak ettiği paranın tamamını talep edecek" ifadeleri kullanıldı.

(FUTBOL ARENA)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hem mesut özil için hemde fenerbahçe için yeni bir sayfa anlamına geliyor net Ancak yinede bu transferi değersizleştirmek isteyenler olacaktır ama benim görüşüm iki taraf içinde inanılmaz bir adım bizlerede zevkle izlemek düşer bizede büyük lüks hayırlı olsun
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