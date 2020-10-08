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Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa kadrosunda yer almadı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Avrupa kadrosuna dahil edilmedi. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.

Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa kadrosunda yer almadı

Arsenal'da forma giyen Özil, takımının Avrupa kadrosuna dahil edilmedi. İspanyol teknik adam Mikel Arteta, başkent temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 31 yaşındaki Mesut Özil'in yanı sıra savunma oyuncuları Sokratis Papastathopoulos ve William Saliba'yı da almadı.

2013 yılında 42,4 milyon sterlin bonservis bedeliyle Real Madrid'den Arsenal'a transfer olan Mesut Özil, mart ayından bu yana forma şansı bulamadı.


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