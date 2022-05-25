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Mesut Özil'den Endonezya'da büyük anlaşma! Ronaldo'yu bile geride bıraktı

25.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Mesut Özil, futbol dışında anlaşmalar yapmaya devam ediyor. 33 yaşındaki yıldız oyuncu Endonezya'ya giderek 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Cristiano Ronaldo'nun bile 100 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması bulunmaması sosyal medyadaki herkesi şaşırttı. Mesut Özil'in futbolu bıraktıktan sonraki yapacağı işler büyük merak konusu oldu.

Mesut Özil'den Endonezya'da büyük anlaşma! Ronaldo'yu bile geride bıraktı
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Yavaş yavaş futbol kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Mesut Özil anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Mesut Özil'in M10 markası, Endonezya’da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

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Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya bir çok Endonezyalı şirket de katıldı. Mesut Özil’in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı. Cristiano Ronaldo'nun bile 100 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması bulunmaması sosyal medyadaki herkesi şaşırttı.

Endonezya'ya giden yıldız futbolcu, bugün bu ülkenin Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno tarafından makamında ağırlanacak. Tecrübeli futbolcu yarın da Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile bir araya gelecek.

Cuma günü ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazına gitmesi bekleniyor.

Türkiye ile Endonezya'nın ikili ilişkilerinde köprü olması beklenen Mesut Özil’in en büyük hayran kitlesinin Endonezya’da olduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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