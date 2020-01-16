SPOR
  4. Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması: Neler olacağını bilemiyorum

Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması: Neler olacağını bilemiyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, transferde adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Mesut, " Şu an Türkiye'de oynayıp oynamayacağımı kimse bilemez. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" dedi.

Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması: Neler olacağını bilemiyorum

Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, transferde adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Beinsports'a konuşan Mesut, "Son zamanlarda adın Fenerbahçe için geçiyor. Taraftarlar da heyecanladılar. Böyle bir görüşme oldu mu? Gelecekte böyle bir kariyer planın var mı?" sorusunu yanıtladı.

"NELER OLACAĞINI BİLEMİYORUM"

Mesut Özil "Buradaki seneye de devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz. Şu an Türkiye'de oynayıp oynamayacağımı kimse bilemez. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Fenerbahçe transferde bombayı patlattıFenerbahçe transferde bombayı patlattı
Ali Koç: Şampiyonluğumuza göz diktilerAli Koç: Şampiyonluğumuza göz diktiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Fenerbahçe arsenal

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Gece yarısı flaş transfer!

Gece yarısı flaş transfer!

Penaltı pozisyonu maça damga vurdu

Penaltı pozisyonu maça damga vurdu

Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
nolur gel mesut şu an tamda senin ara pasına ihtiyacımız var
nazikçe sg demiş fenere
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması: Neler olacağını bilemiyorum

Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması

Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Ali Koç: Şampiyonluğumuza göz diktiler!

Ali Koç: Şampiyonluğumuza göz diktiler

Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün sol dizinde ödem tespit edildi

F.Bahçe'ye bir iyi, bir kötü haber

Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez, PSV yolunda

F.Bahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.