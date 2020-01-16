Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması: Neler olacağını bilemiyorum

Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, transferde adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Beinsports'a konuşan Mesut, "Son zamanlarda adın Fenerbahçe için geçiyor. Taraftarlar da heyecanladılar. Böyle bir görüşme oldu mu? Gelecekte böyle bir kariyer planın var mı?" sorusunu yanıtladı.
Mesut Özil "Buradaki seneye de devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz. Şu an Türkiye'de oynayıp oynamayacağımı kimse bilemez. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" dedi.
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