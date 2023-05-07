Mesut Özil'den Fenerbahçelileri bile şaşırtacak karar! Rüya kadrosuna Arda'nın yanında onu da ekledi...

İlerleyen yaşından dolayı sakatlık problemleri nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Mesut Özil, 'Rüya Kadro'sunu belirledi. Birlikte forma giydiği oyunculardan bir 11 yapan Mesut Özil'in listesinde Fenerbahçe'den iki oyuncu yer aldı.

REAL MADRID AĞIRLIKLI 11

Mesut Özil, kadrosunda Neuer, Lahm, Sergio Ramos, Boateng, Marcelo, Santi Cazorla, Xabi Alonso, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema isimlerine yer verdi.

FENERBAHÇE'DEN İKİ İSİM

Mesut, "Bu kadroya Türkiye'den hangi futbolcuları eklerdin?" sorusuna ise, "İrfan Can Kahveci ve Arda Güler" yanıtını verdi. Taraftarlar özellikle İrfan Can Kahveci yanıtına oldukça şaşırarak sosyal medyadan yorumlar yaptı.



