Mesut Özil'den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

Mesut Özil transferinde son dakika... Şu ana kadar Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de gözünü Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil'e dikti.

Fenerbahçe yönetimi Arsenal'dan yıllık 15 milyon Euro alan Mesut için sponsor arayışı içerisindeyken, yıldız isim ise dün akşam taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

Mesut Özil'in dün akşam Instagram hesabından yaptığı alevli 10 numara forma paylaşımı, Fenerbahçe'nin transferlerini açıklamadan önce paylaştığı alev emojisine benzetildi.

