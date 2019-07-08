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Mesut Özil'den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in peşinde... Mesut Özil dün akşam yaptığı alevli 10 numara forma paylaşımı, Fenerbahçe'nin transferlerini açıklamadan önce paylaştığı alev emojisine benzetildi.

Mesut Özil'den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarları çıldırdı

Mesut Özil transferinde son dakika... Şu ana kadar Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de gözünü Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil'e dikti.

Fenerbahçe yönetimi Arsenal'dan yıllık 15 milyon Euro alan Mesut için sponsor arayışı içerisindeyken, yıldız isim ise dün akşam taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

mesut

Mesut Özil'in dün akşam Instagram hesabından yaptığı alevli 10 numara forma paylaşımı, Fenerbahçe'nin transferlerini açıklamadan önce paylaştığı alev emojisine benzetildi.

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mesut ozil Fenerbahçe arsenal

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