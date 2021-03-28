Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki ikinci maçında da Norveç'i 3-0 devirdi. Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle zafere uzanan milliler, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç'i 3-0 mağlup ettiği maçta iki gol atan Ozan Tufan için takım arkadaşından destek paylaşımı geldi. Fenerbahçe'nin süperstarı Mesut Özil, maçın son anlarına girilirken kişisel sosyal medya hesabından Ozan'ı tebrik etti ve ''Koçum benim. Helal olsun" notunu düştü.



