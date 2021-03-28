SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun

Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun

28.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçlarına müthiş bir başlangıç yaptı. Grubun ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı, ikinci maçıdan Norveç'i 3-0'lık skorla geçti. Ozan Tufan'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı maç sırasında, Fenerbahçe'den takım arkadaşı yıldız futbolcu Mesut Özil'de yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Özil yaptığı paylaşıma Ozan'ı etiketleyerek, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.

Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki ikinci maçında da Norveç'i 3-0 devirdi. Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle zafere uzanan milliler, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç'i 3-0 mağlup ettiği maçta iki gol atan Ozan Tufan için takım arkadaşından destek paylaşımı geldi. Fenerbahçe'nin süperstarı Mesut Özil, maçın son anlarına girilirken kişisel sosyal medya hesabından Ozan'ı tebrik etti ve ''Koçum benim. Helal olsun" notunu düştü.

1300


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrikCumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil Ozan Tufan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun

'Koçum benim helal olsun'

Ozan Tufan, Norveç -Türkiye maçına damga vurdu

Ozan Tufan patlaması: '50 milyon Euro'

Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik

Stale Solbakken: Türkiye'den büyük ders aldık

Türkiye'den büyük ders aldık

Şenol Güneş: Hikaye daha yeni başlıyor

Şenol Güneş: Hikaye daha yeni başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.