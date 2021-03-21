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Mesut Özil'den son dakika Beşiktaş paylaşımı!

21.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mesut Özil'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım geldi.

Mesut Özil'den son dakika Beşiktaş paylaşımı!

Mesut Özil'den son dakika Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi paylaşımı! Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mesut Özil'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Mesut Özil "Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak! Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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Mesut'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı 32 yaşındaki yıldız oyuncu Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmıştı. Mesut'un tedavisine devam edilirken bir süre daha takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkmış gol ve asist üretememişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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