Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya büyük övgü!

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Mesut Özil, Topuk Yaylası kampında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktörleri Vitor Pereira'nın takımla çok iyi iletişim kurduğunu vurgulayan Mesut Özil, Portekizli hocanın hücum futbolunu benimsendiğini belirtti. İşte Özil'in açıklamaları...

"İNŞALLAH KUPAYI BİZ KALDIRIRIZ"

İlk olarak yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Mesut Özil, “Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hocamız geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, nasıl oynatmak istediğini. Herkes çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar her zaman kamp geçirdiğinizde çok sert geçiyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda da kupayı kaldırırız.” dedi.

"HERKES HER ŞEYİNİ VERİYOR"

Takımdaki birlikteliğe değinen yıldız solak, “Özellikle Caner’le çok güzel anılarımız oluyor. Bugün antrenmanımız hafifti çünkü son günlerde bayağı sert antrenmanlar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif yaptı. Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. Mutluyuz. Kampımızı yapıp sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz.” diye konuştu.

"PEREIRA HÜCUM YAPMAMIZI İSTİYOR"

Yeni teknik direktörleri Vitor Pereira’nın takımla çok iyi iletişimi olduğunu vurgulayan Özil, “Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe’yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, oyuncularla konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Bazı günler zorluk çekebilirsin; oynayan oyuncu, oynamayan oyuncu…. Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli.” ifadelerini kullandı.

"AKILLI BİR HOCA"

Vitor Pereira’nın oyunculara çok yardım ettiğini ifade eden tecrübeli oyuncu, “Fenerbahçeyiz. Her zaman, her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmek lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Oyunculara da çok yardım ediyor. Güzel günler geçiriyoruz burada, herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabilirsin.” şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN GELMEK İSTİYORDUM"

Başkanı Ali Koç’la olan diyaloğu ve Fenerbahçe’ye transfer süreciyle ilgili Mesut Özil, “Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Her zaman Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum, Fenerbahçeliyim. Konuşmalar oldu. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Takım olarak yani, o önemli. Sonuçta herhangi bir futbolcu da olsan, kim olursan ol kendin bir şeyler başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli bir şeyler kurarsanız o zaman o başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe’deyim ve çok mutluyum.” diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Kendi formunu değerlendiren Mesut Özil, “Fenerbahçe’ye ilk geldiğimde tam fit değildim çünkü korona vardı, zor dönemler yaşadım Arsenal’le olsun… Ondan sonra transfer olacak mı, olmayacak mı… Çok şeyler vardı. Ondan sonra geldiğimde huzura kavuştum ama maalesef sakatlandım. Ama bu sezon kamp yapıyorum. İlk andan beri takımla buradayım. Kendimi elimden geldiği sürece iyi hazırlamaya çalışıyorum. Tabii ki futbolcu olarak sahada takıma yardım etmek istiyorum, elimden geleni de yapacağım.” açıklamasını yaptı.

Bir futbolcu olarak her zaman hazır olması gerektiğini Mesut Özil, “Futbolcu olarak her zaman hazır olmalısın. Tabii ki bazı dönemler oluyor, insan yoruluyor. İnsanlık hali. Fitim, sağlıklıyım, önemli olan o. %100 hazırım.” dedi.

"GELDİĞİMDE ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDUK"

Kendisi ve takım özelinde geçtiğimiz sezonun özeleştirisini yapan Mesut, “Geldiğimde zor bir dönemden geçiyorduk Fenerbahçe olarak. Futbolcu olarak önemli olan takımda huzur olması ve bunu ben bugün daha iyi yaşıyorum. Herkes mutlu, gülüyor antrenman sert olsa bile insanlar %100 takıma destek veriyor, elinden geleni yapmak istiyor. Böyle devam ederse, sakatlık falan olmazsa bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz.” dedi.

"ATMOSFERİ YAŞAMAK İSTİYORUM"

Mesut Özil, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: “Hedefim Fenerbahçe’yle şampiyon olmak. Bir de kendi stadımızda oynadığımızda o atmosferi yaşamak istiyorum. Futbolcu olarak elimden geleni yapacağım, takıma yardım edeceğim. İnşallah sonunda Allah da nasip ederse camiamıza hediye etmek istiyoruz.”

"KORA KOR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olmaları ilgili de değerlendirmeler yapan başarılı futbolcu, “Tabii ki sonuçta sadece Fenerbahçe’yi temsil etmiyorsunuz, tüm Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. O yüzden kora kor mücadele edeceğiz. İnşallah orada da başarılı oluruz.” diye konuştu.

Taraftarlarların kendisine olan ilgisini Mesut Özil şu sözlerle değerlendirdi:

“Çok mutluyum. Eskiden de Türkiye’ye geldiğimde insanlar her zaman anlayışlı karşılıyordu beni. İnanılmaz, gurur verici bir şey. Sonuçta bizim camiamız bu şampiyonluğu bekliyor. Elimden geldiği sürece sahada savaşacağım, mücadele edeceğim, takıma yardım edeceğim. Hediye olarak da inşallah camiamıza şampiyonluğu veririz.”

"HEDEFLERİMİZ VAR"

‘Sezona başlarken gol ya da asist anlamında kendine hedef koyar mısın?’ şeklindeki soruya ise Mesut Özil, “Hayır. Bir futbolcu olarak her zaman şampiyonluğa oynarsın. Sonuçta bu kampı ne için yapıyoruz? Hedeflerimiz var. Büyük camiada, büyük kulüplerde oynuyorsan bu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapıyorsun. Hedefim ilk olarak sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak, sakatlık yaşamamak. Bir de takımla hedeflerimize ulaşmak.” cevabını verdi.

"BENİM FAVORİM HER ZAMAN ÇUBUKLUDUR"

Yeni sezon formalarını çok beğendiğini belirten Mesut, “Formaları çok güzel buldum. Tanıtımında yer aldım. Formayı önceden görme ve giyme şansım oldu. Benim favori formam her zaman çubukludur. İnanılmaz yapmışlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. O formayı inşallah Kadıköy’de giyip büyük galibiyetler, zaferler yaşarız.” değerlendirmesini yaptı.

"İTALYANLARI ÖNDE GÖRÜYORUM"

Euro 2020 finaliyle ilgili, “Açıkçası iki takımın da sadece bir maçına bakmıştım. Ben İngilizleri biliyorum, İtalya’yı da tanıyorum. Eskiden çok oynardık onlara karşı. Ben İngiltere’yi biraz daha güçlü görüyorum. Kuvvet olarak biraz daha önde görüyorum. Ama taktik konusunda İtalyanları biraz daha önde görüyorum. Güzel bir maç olacak. İyi olan kazansın.” şeklinde konuştu.

"BİZE DESTEK OLMALARINI İSTİYORUZ"

Taraftarlara çağrıda bulunan Mesut Özil, “Bütün camiamızdan ilk önce bize destek olmalarını istiyoruz. Bize güvensinler. Biz futbolcu olarak, ekip olarak, tüm aile olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah da sezon sonunda İstanbul’da hep beraber o şampiyonluğu kutlayacağız.” diye konuştu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınması kararıyla ilgili görüşlerini paylaşan Mesut, “Çok önemli. Senelerce çok seyircili oynadıktan sonra o atmosferi her zaman bir şekilde yine de bir futbolcu hissediyor. Bu sezon biraz tuhaf oldu, tabii korona dolayısıyla. Zor oldu. O yüzden çok mutluyuz. Kadıköy’de seyircilerimizin bize destek olacaklarını biliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.



