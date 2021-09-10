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Mesut Özil dönemi bitiyor mu? Açıkladı

10.09.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına Mesut Özil ve 16 yaşındaki Arda Güler'in uyumu damga vurdu. İki yetenekli futbolcu çalışmanın bitmesine rağmen topu bırakamadı. Topu düşürmeden birbirine al-ver yapan ikili, takım arkadaşlarını da mest etti. Mesut'un takımdan ayrılmak istiyor dedikoduları da bu neşeli antrenman sonrası suya düşmüş oldu. Yıldız oyuncu yakın çevresine de bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mesut Özil dönemi bitiyor mu? Açıkladı

Mesut Özil ve Arda Güler'in uyumu gün geçtikçe artıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut da Arda ile birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyor. Arda, ağabeylerinin gözbebeği oldu. Mesut Özil, oyun stili kendine benzeyen Arda'nın gelişimiyle yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE DEDİKODULARA SON VERDİ

Fenerbahçe yaptığı paylaşımla Mesut Özil'in ayrılacağı dedikodularına son verdi. Genç futbolcu Arda Güler ile neşeli bir antrenman geçiren Özil, yakın çevresine de açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR DURUM ASLA YOK"

Mesut Özil, çıkan transfer haberleri ile ilgili de yakın çevresine, "Böyle bir durum asla yok. Fenerbahçe'de ve ailemin de mutlu olduğu Türkiye'de çok mutluyum. En büyük hedefim Fenerbahçe formasıyla şampiyon olmak. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Taraftarlarımız merak etmesin" dediği ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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