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Mesut Özil Dünya Kupası'ndaki ilk maçı kaçırabilir!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 07.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

Almanya'nın Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Mesut Özil'den haber var! Mesut Özil'in Almanya'nın Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maça yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Mesut Özil Dünya Kupası'ndaki ilk maçı kaçırabilir!

Almanya Milli Takımı'nda Dünya Kupası öncesi Mesut Özil endişesi yaşanıyor.

Almanya Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun Avusturya ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlandığını duyurdu. Almanya'nın medya gününü kaçıran Mesut, antrenmanlara takımdan ayrı devam ediyor.

Sırtındaki sakatlık nedeniyle geçen sezonun son 4 maçını da kaçıran yıldız oyuncu, Suudi Arabistan ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeyecek. Mesut'un, Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçına yetişmesi de zor görünüyor. Panzerler, F Grubu'ndaki ilk maçında Meksika ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya mesut ozil

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