Mesut Özil'e büyük şok! Ölüm tehdidi...

İngiltere'de görülen davada; Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil'e, 2 kişinin ölüm tehdidi yaptığı öğrenildi. Bu iki kişinin ayrıca Arsenalli orta sahanın annesini hedef alan küfürler ettiği belirtildi.

Duruşmada Arsenalli orta sahanın korumalığını yapan Kamil Sezer tarafından, Süleyman Ekinci ve Ferhat Ercun adındaki iki kişinin ölüm tehdidi yaptığı söylendi. Mesut Özil'in koruması, 8 Ağustos gününde yaşanan olayın akşam saatlerinde olduğunu belirtti. Sezer, iki kişinin Türkçe küfürler ederek Mesut Özil'in annesini hedef aldığını da söyledi.

"MESUT ÖZİL STRESLİ"

Kamil Sezer, oyuncunun o olaydan iki üç hafta önce arabasında saldırıya uğramasından kaynaklı endişelendiklerini ve aynı olayın tekrarlanmaması için şüphelileri kovaladıklarını söyledi. Öte yandan savcının "Mesut Özil nasıl" şeklindeki sorusunu Sezer, "Mesut Özil stresli, Türk insanlar onu çok seviyor. Bizim onu koruma sorumluluğumuz var" şeklinde cevapladı.

Davanın savcısı Sarah Garay'ın açıkladığına göre; Salaman Ekinci ve Ferhat Ercun, Mesut Özil'e ölüm tehdidinde bulunmadıklarını ve annesine küfürler etmediklerini iddia etti. Mahkeme iki kişinin ayrıca Mesut Özil'in korumaları tarafından saldırıya uğradıkları şikayetinde bulunduklarını da belirtti.

