SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Mesut Özil'e sözleşme şoku

Mesut Özil'e sözleşme şoku

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.06.2020 21:19 | Son Güncelleme

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'e dünyaca ünlü marka Adidas'tan kötü haber geldi.

Mesut Özil'e sözleşme şoku

Arsenal'in dünya yıldızı oyuncusu Mesut Özil'in sponsoru Adidas'tan kötü haber geldi. Alman markasıyla olan sponsorluk anlaşması bu sezon sonu bitecek olan Mesut Özil'in kulübünün indirim teklifini kabul etmemesi ona daha pahalıya patlayacak gibi gözüküyor.

Adidas yıldız oyuncuyla olan sponsorluk sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Özil, Londra kulübünün koronavirüs sebepli maaşta indirim talebini reddetmişti. Adidas, bu hareketin oyuncunun ve dolayısıyla markanın imajını kötü etkilediği gerekçesiyle Mesut'la olan anlaşmasını uzatmayacak.

Mesut bu anlaşmanın devam etmemesinden dolayı yıllık 3 milyon euro daha az kazanacak. Yıldız oyuncunun kulübü Arsenal ile olan sözleşemsi de gelecek sezon sonu Haziran ayında bitiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktüLiverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 ilde başka bir hastalık patlak verdi!

7 ilde başka bir hastalık patlak verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İşte yüz yüze telafi eğitiminin başlayacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İşte yüz yüze telafi eğitiminin başlayacağı tarih

Survivor Aycan için bomba iddia!

Survivor Aycan için bomba iddia!

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası

Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası

Türk kulübü Şampiyonlar Ligi'nde

Türk kulübü Şampiyonlar Ligi'nde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil'e sözleşme şoku

Mesut Özil'e kötü haber!

Tottenham'da koronavirüs şoku

İngiltere Ligi'nde koronavirüs şoku

Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü

Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü

Chelsea'den flaş teklif: 9 oyuncu değişikliği olsun!

Chelsea'den flaş teklif: 9 oyuncu...

Manchester United, Odion Ighalo’nun kiralık sözleşmesini uzattı

M. United yıldız isimle sözleşme uzattı

Premier Lig'de yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Premier Lig'den yeni Kovid-19 duyurusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.