Mesut Özil'e sözleşme şoku

Arsenal'in dünya yıldızı oyuncusu Mesut Özil'in sponsoru Adidas'tan kötü haber geldi. Alman markasıyla olan sponsorluk anlaşması bu sezon sonu bitecek olan Mesut Özil'in kulübünün indirim teklifini kabul etmemesi ona daha pahalıya patlayacak gibi gözüküyor.

Adidas yıldız oyuncuyla olan sponsorluk sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Özil, Londra kulübünün koronavirüs sebepli maaşta indirim talebini reddetmişti. Adidas, bu hareketin oyuncunun ve dolayısıyla markanın imajını kötü etkilediği gerekçesiyle Mesut'la olan anlaşmasını uzatmayacak.

Mesut bu anlaşmanın devam etmemesinden dolayı yıllık 3 milyon euro daha az kazanacak. Yıldız oyuncunun kulübü Arsenal ile olan sözleşemsi de gelecek sezon sonu Haziran ayında bitiyor.

