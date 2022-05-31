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Mesut Özil Fenerbahçe'de kalacak mı? Sosyal medyadan duyurdu: Kararım çok net ve kesindir

31.05.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki Özil, futbol hayatını sarı-lacivertli takımda noktalayacağını söyledi. Özil, "Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir" dedi.

Mesut Özil Fenerbahçe'de kalacak mı? Sosyal medyadan duyurdu: Kararım çok net ve kesindir

Fenerbahçe'de mart ayında kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Özil, son günlerde kariyeri ile ilgili iddialar hakkında açıklama yapmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti.

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"FENERBAHÇE'DEN BAŞKA TAKIMDA..."

Ocak 2021'de katıldığı Fenerbahçe'den ilk 6 ay para almadığını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3,5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum, Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullandı. (AA)

mesut özil

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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