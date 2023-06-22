Mesut Özil futbol dünyasına geri dönüyor! Daha fazla ayrı kalamadı...

Özil'in Hamit Altıntop'un yerine Mehmet Büyükekşi'nin yanında olabileceği iddia ediliyor. A Milli Takım'da görev alması beklenen Mesut Özil ile ilgili çıkan iddialar henüz yalanlanmış değil.

FUTBOLU YENİ BIRAKTI

Kariyerinin son zamanlarında sakatlıklarla boğuşan Mesut Özil, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla futbola veda etmişti.

FUTBOLUN İÇİNDE KALMAK İSTİYOR

Kramponlarını asmasına rağmen futboldan ayrılmak istemeyen Mesut Özil, yine bu camianın içinde kalıp kendini geliştirmek istiyor. Teknik direktör olma hayali bulunan eski futbolcunun TFF'de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.



