Mesut Özil, Team Todenhöfer partisine oy vereceğini açıkladı

26 Eylül'de yapılacak seçimlerde sarı-lacivertlilerin gurbetçi yıldızı, ünlü yazar ve barış aktivisti Jürgen Todenhöfer (80) tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

"26 EYLÜL'DE ONA OY VERECEĞİM"

Özil, ''Almanya'nın en cesur politikacısı'' dediği Todenhöfer ile buluşması sonrasında Twitter'da bir fotoğraflarını yayınladı. Todenhöfer'in üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında durduğunu söyleyen Özil, Alman politikacıya desteğini, "Artık ben de onun arkasındayım. 26 Eylül'de ona oy vereceğim" sözleriyle gösterdi.

"TÜRKİYE VE RUSYA İLE STRATEJİK ORTALIK"

Türkiye ve Rusya ile stratejik ortaklık yapılması gerektiğini vurgulayan Todenhöfer, "Türkiye'nin Orta Doğu'daki jeo-stratejik konumunu görürseniz, 40 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği üyesi olma sözü verdiğimiz bu ülkenin önemini büyük ölçüde küçümsediğimizi de bilirsiniz. Hem Rusya hem Türkiye, Avrupa'daki barışa önemli katkı sunabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ARALARINDA TÜRK VE GÖÇMENLER DE VAR

Aralarında Türk ve göçmen kökenlilerin da yer aldığı Team Tödenhöfer'in partisi, ülkede 16 eyalette teşkilatlandığını ve Eylül 2021'de düzenlenecek genel seçime katılacaklarını kaydetmişti.



