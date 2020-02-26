Mesut Özil için Fenerbahçe sözleri!

Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, Mesut Özil ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arsenal forması giyen Mesut Özil'in Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Elneny, eski takım arkadaşının kendisini Fenerbahçe marşları söyleyerek kızdırdığını ve bir gün Fenerbahçe'ye gelebileceğini açıkladı.

beIN Sports'a özel bir röportaj veren Elneny, Mesut Özil'in bir gün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya, "Bunun olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi zaten çok seviyor. Gelebilir gibi görünüyor ama bu işler belli olmaz. Bazen beni kızdırıp Fenerbahçe marşları söylüyor. Burayı da çok seviyor, her fırsat bulduğunda geliyor. Bana mümkün olarak görünüyor." yanıtını verdi.

"MESUT ÖZİL'E BEŞİKTAŞ'I SORDUM"

"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken Mesut Özil oldu. O benim ağabeyim, kardeşim gibi. Teklif geldiğinde fikrini sordum. O da Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi."

(FUTBOL ARENA)