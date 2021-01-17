Mesut Özil'in Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası belli oldu!

Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, sarı lacivertlilerde giyeceği forma numarasını Twitter'dan açıkladı.

10 numaralı formayı giymek isteyen ancak bu forma numarası Mbwana Samatta'da olması nedeniyle tercihini 67'den yana kullanan Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ın plaka numarası ile sahaya çıkacak

Yarım sezon 67 numaralı forma ile oynayacak Mesut Özil'in önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemiyor.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Kupalar ve oynadığı takımlarla öne çıkan Mesut Özil kariyeri boyunca bir Dünya Kupası olmak üzere 13 kupa aldı.

32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile İspanya Şampiyonu olurken, aynı zamanda Süper Kupa'yı da kazanmıştı. Arsenal ile 4 kez lig kupasını ve 2 kez Süper Kupa'yı müzesine götüren Mesut, Werder Bremen ile de lig kupası sevinci yaşadı. 2014-2015 sezonunda Bundesliga'da sezonun oyuncusu seçilen yıldız isim, kariyeri boyunca 600 maçta 105 gol attı ve 216 gol pası verdi. Mourinho, Mesut için "Dünyanın en iyi 10 numarası" demişti

