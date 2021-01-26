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Mesut Özil'in imza töreni için çılgın talep

26.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil'in imza töreni için çılgın talep

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transferi dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni çarşamba günü yapılacak.

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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