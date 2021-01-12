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Mesut Özil'in menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.01.2021 19:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye transferi için gün sayılan Mesut Özil'in menajerinden son dakika açıklaması geldi.

Mesut Özil'in menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'ye transferi için gün sayılan Mesut Özil'in menajerinden son dakika açıklaması geldi.

"FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt: “Mesut'un Arsenal'da herkesin bildiği bir süreci var. Mesut, şu an istediği kulüple görüşebilir, özgür. Biz de şu an bunu yapıyoruz. İki alternatif var. Biri sezon sonuna kadar kalmak, diğeri ocak ayında ayrılmak. Mesut kadro dışı bırakıldıktan sonra da A takım ile antrenmanlara devam etti. Mesut'un sadece maç eksiği var. Mesut'un Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor." dedi.

"TÜRKİYE'YE GELİRSE..."

Erkut Söğüt: "Mesut, koyu bir Fenerbahçeli. Türkiye'de oynarsa sadece Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi. Türkiye'ye gelirse Fenerbahçe'de oynayacak inşallah. Mesut'la 8 yıldır çalışıyorum. Her zaman 'Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım' demiştir." ifadelerini kullandı.

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eğer gelirse .... !
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