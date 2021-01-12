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PFDK, Hatayspor'un kalecisi Munir'e 4 maç ceza verdi!

HATAYSPOR HABERLERİ  | 12.01.2021 17:35 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Roco'ya 3 maç men cezası verdi.

PFDK, Hatayspor'un kalecisi Munir'e 4 maç ceza verdi!

PFDK; Hatayspor'un kalecisi Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Roco'ya 3 maç men cezası verdi. İsmail Kartal’ı ise Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçla cezalandırdı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Hatayspor maçının 44. dakikasında ortalık karışmıştı.Yaşanan pozisyonda Hatayspor kalecisi Munir, ceza sahası içinde havadan gelen topu kontrol ettikten sonra yerde rakip futbolcunun boynuna tekme atmıştı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

VAR incelemesi sonrası alınan kararda ceza sahası içinde havadan gelen topu kontrol ettikten sonra yerde rakip futbolcuya tekme attığı gerekçesiyle kaleci Munir kırmızı kart görmüştü.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)


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