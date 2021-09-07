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Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması

07.09.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Katar'ı ziyaret eden Mesut Özil için çıkan transfer iddialarına yıldız futbolcunun menajerinden açıklama geldi.

Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun Katar'a transfer olacağı söylentilerine yanıt verdi.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Söğüt, Katar seyehati sonrası bu ülkeye transfer olacağı iddia edilen yıldız futbolcu ile ilgili olarak net konuştu.

"Mesut Özil, Fenerbahçe sevgisi ile büyüdü ve şimdi o formayı giymenin duygusunu yaşıyor. Çok mutlu ve her zaman Fenerbahçe’nin başarısı için görev verildiği anda elinden geleni veren bir topçu. Bazı futbolcular vardır başka kulüp bulamadıkları için Türkiye’ye gelirler. Mesut ise her zaman planladığı ve istediği için geldi. Para için değil.

Katar seyahatine gelince... Mesut daha 3 yıl Fenerbahçe’de futbol oynayacak. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Katar’a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti."

"HER OYUNCU İLK 11 İSTER"

Söğüt, yıldız futbolcunun herkes gibi ilk 11'de oynamak istediğini söyleyerek, "Zaten doğal olan da budur. Eğer bir futbolcu 11'de oynamadığında mutlu ise bir sorun var demektir. Mesut, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak için sahada her şeyi yapmaya hazır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Katar'ı ziyaret eden 32 yaşındaki yıldız, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.

Ülkedeki yerel medyada geçen haberlerde, Şeyh Temim'in Özil'i Emirlik Divanı'nda kabul ettiği belirtildi.

Özil, Katar'ı ziyareti sırasında ülkedeki birçok spor tesisinde incelemelerde bulunurken, başkent Doha'daki Aspetar Spor Hastanesi'ni de ziyaret etti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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