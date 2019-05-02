Mesut Özil kararını açıkladı: Arsenal'de kalmak istiyorum

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, teknik direktör Unai Emery ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Mesut Özil, ''Henüz 30 yaşındayım ve önümde uzun seneler var. Burada, Arsenal'de kalmak istiyorum. Kulübümle iki yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında ne olur bilmiyorum ama şu an takımdan ayrılmak istemiyorum'' dedi.

Arsenal'da mutlu musun sorusuna Özil, "Evet. Neden olmasın? 30 yaşındayım ve bu kulüple hala önümde uzun bir süre var" şeklinde konuştu. Unai Emery ile arasında herhangi bir problem bulunmadığını da dile getiren Özil, ''Bu konu hakkında çok fazla spekülasyon var fakat aramızda hiçbir problem yok'' dedi.

2013 yılında Real Madrid'den 47 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer olan Mesut Özil, altıncı sezonunu geçirdiği Londra ekibinde bu sezon bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken 6 gol atıp 2 asist yaptı.

