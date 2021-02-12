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Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu

12.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu

Yeşil sahaların yıldız futbolcusu Mesut Özil, devre arasında Arsenal'den, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Mesut Özil, dijital çapta bir gelişime imza atarak çevrimiçi satın alınabilecek kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, dijital dünyada da adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcu, kendi üç boyutlu karakterinin serisini yaratmak adına ABD merkezli Genies şirketi ile ortaklık kurdu. Satışının Nifty Gateway'de yapılacağı bu bu eşsiz serinin gelirlerinin bir kısmı da BigShoe adlı yardım kuruluşuna gidecek.

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MESUT ÖZİL 3D GENIE'YE SAHİP İLK FUTBOLCU

Karakterin tasarımında, Mesut Özil'in yıldız futbolculuğundan ilham alınıyor. Tasarımda yer alan M10 logosu ve süper kahraman temalı kreasyonlar, 15 Şubat Pazartesi akşamı canlı yayınlanarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.Daha önce 3D Genie'sini oluşturan ünlüler arasında Justin Bieber, Cardi B, Rihanna, Offset, J Balvin gibi isimlerde mevcut.

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