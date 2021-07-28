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Mesut Özil: Löw'ü Fenerbahçe maçına davet ediyorum

28.07.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Joachim Löw'e mesaj yolladı.

Mesut Özil: Löw'ü Fenerbahçe maçına davet ediyorum

2018 Dünya Kupası'nın ardından Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, eski hocası Joachim Löw ile tekrar buluşmak istediğini söyledi.

Löw'ü Fenerbahçe maçına davet eden yıldız oyuncu, "Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye sempatisi olduğunu biliyorum. Umarım önümüzdeki sezon evimizdeki bir maçta bizi ziyaret eder, bu benim ona davetimdir." ifadelerini kullandı.

"JOACHIM LÖW'E MİNNETTARIM"

61 yaşındaki teknik adamın büyük başarılar kazandığını söyleyen Mesut Özil, "Beni 20 yaşında Almanya Milli Takımı'na alan kişi Joachim Löw'dür, bu yüzden ona minnettarım. Brezilya'daki başarımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Kazandığımız kupa, teknik direktörümüzün büyük başarısıdır." dedi.

Joachim Löw geçtiğimiz ay, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılan Özil ile sonraki haftalarda görüşememesini "büyük bir insani hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Mesut'la konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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